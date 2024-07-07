مصرع وإصابة 19 شخصاً بـ"حادثي سير" في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن المحافظة سجلت حادثي سير خلال الساعات الماضية تسببا بمصرع وإصابة 19 شخصا.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادثي سير وقعا على الطريق الدولي الرابط بين ذي قار وبغداد، أحدهما انقلاب عجلة والآخر تصادم عجلتين تسببا بمصرع شخصين اثنين وإصابة 17 شخص آخر بجروح متفاوتة"، مؤكداً أن "بين المتوفين الاثنين و6 جرحى آخرين من عائلة واحدة".

وبين المصدر، أن "القوات الامنية والفرق الصحية طوقت مكاني الحادثين وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي والجرحمصرع وإصابة 19 شخصاً بـ"حادثي سير" في ذي قار ى للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".