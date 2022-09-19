مصرع وإصابة 16 شخصاً بينهم ايرانيون بحوادث سير في 4 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الإثنين، مصرع وإصابة 16 شخصاً بينهم زوار ايرانيون بحوادث مرورية في 4 محافظات عراقية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام وقع في محافظة البصرة بين مركبتين الاولى نوع جنبي والثانية خصوصي بسبب السرعة الشديدة والاجتياز الخاطئ مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص اربعة منهم من الزوار الإيرانيين ومواطنين اثنين عراقيين".

وأضافت، أن "حادث اصطدام ثانٍ وقع في محافظة ذي قار بين مركبتين الأولى نوع تويوتا كراون صالون والثانية نوع ستاركس بسبب السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين".

وفي محافظة المثنى، توفي شخصين وأصيب أثنين آخرين بحادث اصطدام بين مركبتين الأولى نوع لكزز ابيض والثانية هونداي ستاركس بسبب السرعة الشديدة وعدم الإنتباه، وفقاً للبيان.

وتابعت المديرية أن "حادث اصطدام وقع في محافظة كركوك بين أربع مركبات الاولى أ كركوك والثانية نجف خصوصي والثالثة بغداد خصوصي والرابعة بغداد خصوصي بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى وفاة شخصين".