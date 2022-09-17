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مصرع وإصابة 14 شخصاً بينهم مسؤول محلي بحوادث مرورية في محافظتين

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-17T20:28:06+0000
مصرع وإصابة 14 شخصاً بينهم مسؤول محلي بحوادث مرورية في محافظتين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم السبت، مصرع وإصابة 14 شخصاً بينهم مسؤول محلي بحوادث مرورية في محافظتي واسط وميسان.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب اثنين آخرين بحادث انقلاب دراجة نارية ذات ثلاث عجلات في محافظة واسط طريق الموفقية - قضاء الحي بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه".

وأصيب شخص بسبب انفجار إطار مركبة نوع براد تحمل لوحات ايرانية في محافظة واسط، كما اصيب شخصين بحادث انقلاب مركبة نوع فتون تحمل لوحات ايرانية ايضاً في محافظة واسط طريق كوت بغداد قرب محطة وقود المصطفى، بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه.

وأضافت المديرية أن "سبعة اشخاص من ضمنهم قائممقام العمارة رائد شامل شمخي أصيبوا بحادث انقلاب مركبة في محافظة ميسان على طريق ذي قار - ميسان ( شارع البتيرة) للمركبة نوع تويوتا لاندكروز"، مشيرا الى أن "اسباب الحادث هي السرعة الشديدة وعدم الانتباه".

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