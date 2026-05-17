مصرع وإصابة 14 شخصاً بحوادث سير في ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأحد، بمصرع وإصابة 14 شخصاً بحوادث سير مروعة سجلتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية سجلت وقوع 6 حوادث سير في أقضية الجبايش والغراف والفهود والرفاعي وأدت لمصرع ثمانية أشخاص، فيما أصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة".

وبين أن "من بين المتوفين ضابط برتبة ملازم أول في قيادة قوات الرد السريع"، لافتاً إلى أن "الجهات المختصة نقلت الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم، والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".