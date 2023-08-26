مصرع وإصابة 14 شخصاً بحوادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، بمصرع وإصابة 14 شخصاً بحوادث سير متفرقة في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حادث اصطدام حصل بين عجلتيّ حمل وقع على الطريق العام بين الناصرية والشطرة، أدى لمصرع أربعة أشخاص على الفور وإصابة سبعة آخرين بجروح بليغة".

وأشار إلى أن "فرق الإسعاف هرعت لمكان الحادث، وقامت بنقل المتوفين للطب العدلي والمصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر أن "زائراً من محافظة ميسان كان متوجهاً إلى محافظة كربلاء تعرض للدهس في ناحية الفجر شمالي محافظة ذي قار، وتم نقله إلى مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف المصدر أن "عجلة انقلبت في قضاء الغراف وأدى الحادث لإصابة شخصين أحدهما بحالة خطرة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".