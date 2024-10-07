مصرع وإصابة 14 شخصاً بحادثيّ سير في الأنبار (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الأنبار، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة 14 شخصاً بينهم ثلاثة طلاب جامعيين بحادثيّ سير في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة تقل ثلاثة طلبة جامعيين تعرضت لحادث غير معلوم ما إذا كانت اصطدمت بشيء على الطريق السريع الدولي أم انقلبت، واندلعت فيها النيران ما أدى إلى مصرع الطلبة جميعاً".

وأضاف أن "حادثاً آخر كان قد وقع الليلة الماضية حيث تصادمت ثلاث مركبات على الطريق السريع الدولي وأدى إلى إصابة 11 شخصاً تم نقلهم إلى مستشفى الفلوجة للعلاج".

وأشار المصدر إلى أن الحادثين سببهما السرعة العالية.