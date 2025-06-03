مصرع وإصابة 13 شخصاً بحوادث مرورية في نينوى

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أربع حالات وفاة وتسع إصابات نتيجة حوادث مرورية متفرقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة شهدت ارتفاعاً في وتيرة الحوادث المرورية، حيث تم تسجيل أربع حالات وفاة وتسع إصابات متفرقة وقعت في أماكن مختلفة من مركز مدينة الموصل وعدد من الأقضية والنواحي".

وأضاف أن "طبيعة الحوادث توزعت بين حوادث دهس، وانقلاب مركبات، واصطدام دراجات نارية، نتيجة السرعة المرتفعة وعدم الالتزام بتعليمات المرور، بالإضافة إلى ضعف البنى التحتية في بعض الطرق".

وأشار إلى أن "الفرق الصحية والمرورية تعاملت مع الحوادث وتم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، فيما نقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج"، مؤكداً أن "التحقيقات ما تزال جارية للوقوف على تفاصيل كل حادث وتحديد المسؤوليات".