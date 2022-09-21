مصرع وإصابة 13 شخصاً بحوادث سير متفرقة في العراق

شفق نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأربعاء، حصيلة بحوادث السير التي شهدتها مناطق عدة في العراق، خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، لافتة إلى أن ستة حوادث تسببت بخمس وفيات وثمانية مصابين.

وأوضحت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث اصطدام آخر في محافظة ذي قار، بين مركبتين الأولى خصوصي نوع (تويوتا كراون) والثانية (حمل قلاب أبيض)، بسبب الاجتياز الخاطئ والسرعة الشديدة، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص".

وأضافت أن "حادث اصطدام في محافظة بابل، بين مركبتين الأولى (حمل) والثانية (خصوصي) بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه، ما أدى إلى وفاة شخص واحد".

وأشارت المديرية، إلى "حادث اصطدام في محافظة ميسان، على طريق عمارة - كحلاء، بين مركبة نوع (كيا سورنتو) ودراجة نارية (تك.تك) وذلك بسبب استدارة خاطئة وعدم الانتباه من خلو الطريق العام، مما أدى إلى إصابة شخص واحد".

وبينت أن "حادث انقلاب مركبة في محافظة ميسان طريق عمارة - كحلاء

لمركبة نوع (تويوتا بيك آب)، بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه، مما أدى إلى انحراف المركبة وانقلابها وإصابة شخص واحد".

وتابعت مديرية المرور العامة، أن "حادث اصطدام في محافظة ميسان على طريق عمارة - قضاء المشرح، بين مركبتين الأولى (زراعي) نوع ساحبة والثانية نوع (سايبا) وذلك بسبب عبور سائق الساحبة بدون التأكد من خلو الطريق مما أدى إلى إصابة شخص واحد".

ولفتت المديرية، إلى أن "حادث اصطدام في محافظة ميسان على طريق ذي قار - عمارة، بين مركبتين الاولى نوع (شيفرليت بهبهان)، والثانية نوع (بيك آب) بسبب السير عكس الاتجاه، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص".