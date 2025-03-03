مصرع وإصابة 12 شخصاً بحوادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ديالى، مساء اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة 12 شخصاً بحوادث سير متفرقة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة شهدت أربعة حوادث متفرقة اليوم، أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين".

وبين أن "حادثاً وقع مساء اليوم أدى إلى مصرع سائق دراجة نارية بحادث دهس من قبل شاحنة في قضاء المقدادية، وحادث آخر أسفر عن إصابة أربعة أشخاص جراء اصطدام مركبتين على طريق بعقوبة - المنصورية شمال شرق مدينة بعقوبة".

وأشار إلى أن "الحادثين الآخرين أسفرا عن مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين".