مصرع وإصابة 12 شخصا بحادثين في ذي قار وباب "سلايت" تنهي حياة طفل في ديالى

شفق نيوز/ سجلت حوادث السير على الطريق الدولي السريع غربي محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، مصرع وإصابة 12 شخصاً خلال الساعات الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، " تم تسجيل حادثي سير على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة خلال الساعات الماضية، حيث كان الحادث الأول ناتج عن اصطدام عجلة نوع (دورنگو) بعجلة حمل (طابوق) وأدى الحادث لمصرع زوجة وزوجها و3 من اطفالهم واصابة اثنين من اولادهم الآخرين"، لافتا إلى أن" نسبة التقصير بالحادث كانت من قبل صاحب العجلة الحمل ".

وبين المصدر، ان" الحادث الثاني كان ناتج عن اصطدام عجلة سورنتو بغرفة مهجورة على الطريق الدولي السريع، وأدى الحادث لوفاة امرأة وإصابة أربعة آخرين بجروح".

في غضون ذلك افاد مصدر امني في ديالى بمصرع طفل جراء سقوط باب منزل عليه في اطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات توفي جراء سقوط باب "سلايت" داخل منزل الطفل في قرية (التحويلة) في اطراف قضاء الخالص 17 كم شمال شرق بعقوبة.

وأضاف" ان جثة الطفل نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".