مصرع وإصابة 11 طالبات وسائق بحادث سير في ميسان

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر محلي في ميسان، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة عشر طالبات والسائق الذي كان يقلهن بسيارته بحادث سير شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة نوع (ستاريكس) تُقل عشر طالبات كان في طريق العودة بهن إلى منازلهن انقلبت على الطريق الرئيسي في قضاء علي الغربي شمالي ميسان، ما أدى إلى مصرع إحداهن وإصابات باقي الطالبات وكذلك السائق".

وأشار إلى أن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل المصابات والسائق إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.