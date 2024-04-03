مصرع وإصابة 11 شخصاً بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ميسان، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع حادث سير شمالي المحافظة أدى لمصرع وإصابة 11 شخصاً.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع على الطريق العام في قضاء علي الغربي شمالي المحافظة، نتيجة تصادم عجلتين ما أسفر عن مصرع شخصين على الفور، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، أن "فرق الإسعاف والقوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".