مصرع وإصابة 11 شخصاً بحادثيّ سير في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى وصلاح الدين، يوم الاثنين، بمصرع أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بحادثيّ سير منفصلين.

وقال المصدر في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة موظفين في وزارة النفط لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بتصادم وانقلاب مركبة تقلهم على طريق بعقوبة - بلدروز (30كم شرق بعقوبة)".

وأضاف أن "فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث ونقلت الضحايا إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى بعقوبة العام".

وأشار إلى "فتح تحقيق أمني ومروري لكشف أسباب وملابسات الحادث".

وفي صلاح الدين لقي موظف مصرعه وأصيب اثنان آخران بتصادم عجلتين على طريق يثرب - بلد قرب قاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين بحسب مصدر أمني.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الضحية يعمل سائقاً لدى مدير ري قضاء الدجيل فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

وتشهد أغلب المحافظات حوادث سير فتاكة بسبب رداءة الطرق إلى جانب إهمال قواعد السلامة والمحاذير المرورية.