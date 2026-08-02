مصرع وإصابة 10 أشخاص في واسط ومقتل شاب بكركوك

شفق نيوز- كركوك / واسط

شهدت محافظتا واسط وكركوك، اليوم الأحد، حادثين أمنيين أحدهما ناجم عن حادث سير مروع أسفر عن مصرع واصابة 10 أشخاص، في حين أدى الثاني إلى مقتل شاب طعناً بآلة حادة.

واسط

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن ثلاثة أشخاص بينهم ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي لقوا حتفهم بينما أُصيب سبعة آخرون بجروح نتيجة حادث سير نجم اصطدام مركبة "باص" تقل زائرين إيرانيين، ومركبة اخرى على الطريق السريع الرئيسي بالقرب من قضاء العزيزية في واسط.

وأضاف أن آليات الإسعاف نقلت المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج التي لا تخلو بعضها من الخطورة، وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي، في حين طوقت القوات الأمنية مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

كركوك

وفي حادث آخر قال مصدر طبي لوكالتنا، إن "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً، يُدعى (ع، ح)، تعرض بعد منتصف ليل السبت/الأحد إلى طعنة في الرقبة خلال مشاجرة مع عدد من الأشخاص المعروفين في حي الخضراء بمدينة كركوك."

وأضاف أن "المصاب نُقل على الفور إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بالإصابة البليغة التي تعرض لها."

وأشار المصدر إلى أن "جثة الضحية أُحيلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما باشرت القوات الأمنية تحقيقاً في الحادث، وشرعت بملاحقة المتورطين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم."