مصرع وإصابة 10 أشخاص بينهم منتسبون بحوادث دهس في العراق

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية وشهود عيان، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة أكثر من 10 أشخاص، نتيجة حوادث سير مروعة سجلت على طريق بغداد مع المحافظات الشمالية.

وأخبر مصدر في دائرة مرور كركوك، وكالة شفق نيوز، بأن "ثلاثة سيارات حديثة (نوع كيا واوبل وكورلا) اصطدمت عصر اليوم، بين قرية مريم بيك وناحية الرشاد (30 كم جنوب غربي كركوك)، مما أدى إلى إصابة اربعة مدنيين كانوا داخل السيارات".

وأضاف أن "المصابين تعرضوا لإصابات متفاوتة في مناطق مختلفة من أجسادهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن إحدى الحالات وُصفت بالخطيرة نتيجة شدة الإصابة".

إلى ذلك، أبلغ مصدر في الشرطة، الوكالة، بمصرع طالب كلية عسكرية وإصابة 3 معه جميعهم طلاب، نتيجة حادث سير ناجم عن اصطدام 3 مركبات في ناحية جديدة الشط على طريق بغداد – ديالى، أثناء التحاقهم إلى دوامهم وجميعهم من أهالي جلولاء".

في غضون ذلك، تحدث شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، عن مصرع رجل وصبي بحادث سير آخر ناجم عن اصطدام عجلة بدراجة نوع "تكتك" على طريق بعقوبة - المنصورية شمال شرق بعقوبة.