مصرع وإصابة 10 أشخاص بينهم طفل بحادث سير مروع في ديالى

شفق نيوز- ديالى

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرين، مساء الخميس، إثر وقوع حادث سير مروّع شمال شرقي ديالى.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً وامرأة وطفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات لقوا حتفهم، وأصيب 7 آخرين بحادث سير مروّع بين مركبة أجرة وأخرى (نوع فورد) قرب قرية ناودومان في مدخل قضاء خانقين".

وأشار المصدر، إلى نقل ضحايا الحادث إلى دائرة الطب العدلي، وإسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، مع فتح تحقيق في الحادث.

وتشهد طرق محافظة ديالى العديد من الحوادث المرورية التي تؤدي إلى تسجيل وفيات وإصابات كثيرة، بسبب سوء البنى التحتية للطرق وعدم التزام السائقين بالتعليمات المرورية.