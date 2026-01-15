مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث سير مروع في ديالى (فيديو)

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بمصرع ثمانية أشخاص وإصابة اثنين آخرين بحادث سير مروع على طريق يربط المحافظة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع قرب حي الزهراء في محافظة ديالى بين سيارتين نوع (جينسسز) خصوص وأخرى (كيا) أجرة صالون تقل زواراً متوجهين من قضاء الخالص نحو مدينة الكاظمية في بغداد".

وبين أن "الحادث أسفر عن مصرع جميع ركاب سيارة الأجرة وعددهم خمسة، وثلاثة من ركاب السيارة الأخرى وإصابة اثنين منهم إصابات مختلفة".

وأضاف المصدر أن "سبب الحادث انفجار إطار السيارة الـ(جينسسز) ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالأخرى"، مشيراً إلى نقل الجثث للطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج.