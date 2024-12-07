مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادثي سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مساء السبت، بمصرع وإصابة 10 أشخاص، نتيجة حادثي سير منفصلين في محافظة ديالى.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث الأول ناتج عن اصطدام بين دراجتين ناريتين يستقلها 4 شباب بينهم مدرس، أصيبوا جميعهم بجروح بليغة في ناحية بهرز جنوبي مدينة بعقوبة".

وأضاف أن "الحادث الثاني وقع بين مركبة حمل بداخلها رجل وزوجته، أصيب هو بجروح بليغة ولقيت زوجته مصرعها، وبين مركبة صالون نوع (سوناتا) يستقلها 4 أشخاص بينهم شابة، أصيبوا جميعهم بجروح بليغة في ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة".