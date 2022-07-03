مصرع وإصابة 10 أشخاص بحاث سير غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الأنبار غربي العراق، يوم الأحد، بمصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث سير مروع بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "‏حادثاً مرورياً وقع، مساء اليوم، بين مركبتين إحدهما نوع (هونداي ستاركس) والأخرى (هونداي ألنترا) على طريق عنه – القائم، سببه الاجتياز الخاطئ من قبل سائق المركبة الثانية وعدم تقدير المسافة عند الاجتياز".

وبين أن "الحادث أسفر عن مصرع سائق وإصابة تسعة من الركاب"، مشيرا الى "نقل الجثة لدائرة الطب العدلي وإخلاء الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج".

وأكد المصدر أن "سائق المركبة الثانية، ووفق التحقيقات الاولية، مقصر بنسبة ١٠٠%".