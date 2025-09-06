مصرع وإصابة 10 أشخاص بثلاث حوادث سير في محافظتين

شفق نيوز- صلاح الدين/ المثنى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع وإصابة 10 أشخاص بثلاث حوادث سير منفصلة في محافظتي صلاح الدين والمثنى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، بأن "الحادث الأول كان على طريق بغداد-كركوك قرب سليمان بيك ضمن محافظة صلاح الدين"، مبينا أنه "جاء إثر إصطدام سيارة صالون وأخرى حمل، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح بليغة".

وأضاف: "أما الثاني فهو ناجم عن إنقلاب شحنة على طريق الموصل- بغداد، ضمن محافظة صلاح الدين ايضا، وذلك لانشغال سائقها بإستخدام الهاتف، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح بليغة".

أما الثالث، فهو ناجم عن حادث مروري على طريق السماوة – الخضر، في محافظة المثنى، أسفر عن وفاة شخصين نتيجة احتراق سيارتهم".

وأشار إلى "نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى دائرة الطب العدلي".