مصرع وإصابة 10 اشخاص بحوادث مختلفة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بان القوات الامنية سجلت حوادث متعددة تسببت بمصرع وإصابة 10 أشخاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الأجهزة الأمنية سجلت وقوع حادثي سير على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وادى الحادثين لمصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح بليغة، حيث نقلت الجثث للطب العدلي والمصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر، كما ان "مشاجرة مسلحة اندلعت بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار بين طرفين بسبب خلافات سابقة، وأدت إلى اصابة 3 أشخاص بطلق ناري بينهم فتاة "، مشيراً إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجرحى للمشفى، فيما باشرت بملاحقة الجناة الذين لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة".