مصرع وإصابة مدني ومنتسبين أمنيين بحادث سير وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بمصرع سائق دراجة نارية وإصابة منتسبين أمنيين اثنين بحادث سير في جانب الكرخ من العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائق الدراجة يعمل في توصيل الطلبات (دليفري) واصطدم باثنين من منتسبي الفرقة الخاصة أثناء الواجب ضمن منطقة كرادة مريم بجانب الكرخ من بغداد".

وبين أن الحادث أسفر عن مصرع سائق الدراجة وإصابة المنتسبين الأمنيين بكسور ورضوض مختلفة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما جرى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.