في ديالى وكركوك.. مصرع وإصابة 8 مدنيين بحادثي سير

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، مساء اليوم الخميس، بمصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث سير مروع جنوب بعقوبة، فيما لقي مدني مصرعه وأصيب آخر في كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ثلاثة مدنيين لقو مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بتصادم ثلاث مركبات على طريق قرية (أبو خميس) جنوب ناحية بهرز ١٢ كم جنوب بعقوبة".

واشار الى "نقل المصابين إلى المستشفى وجثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي في بعقوبة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى أعلى معدلات حوادث سير خلال العام الحالي والسنوات الأخيرة بسبب مشاكل الطرق وضعف الإجراءات القانونية الرادعة واهمال قواعد السلامة المرورية.

وفي السياق نفسه، أبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، بأن "مدنياً لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح بليغة، إثر سقوط مركبتهما في مشروع الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك"، مشيراً إلى أن "أهالي المنطقة استنفروا لانتشالهما وإخراج المركبة من ماء المشروع".