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مصرع وإصابة ٥ مدنيين بحادث سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-11T07:30:51+0000
مصرع وإصابة ٥ مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بمصرع وإصابة خمسة مدنيين إثر حادث سير وقع شمال غربي بعقوبة مركز المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "امرأة توفيت، اليوم، فيما أصيب ٤ آخرين بجروح متفاوتة جراء حادث تصادم عجلات عدة على طريق ديالى- بغداد في منطقة (الغالبية) 15 كم شمال غرب بعقوبة".

وأضاف، أن "سيارات الاسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج، وجثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، فيما اتخذت شرطة المرور الإجراءات اللازمة".

وتشهد ديالى تصاعداً بحوادث السير المرورية خاصة الطرق الرئيسة بسبب انهيار منظومة الطرق واهمال قواعد السلامة المرورية.

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