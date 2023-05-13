معظمهم جنود.. مصرع واصابة اكثر من 20 شخصا في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بمصرع واصابة 21 شخصا بحادث سير مروع في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأُصيب 15 آخرون معظمهم من منتسبي وزارة الدفاع بتصادم عدة مركبات على طريق سامراء - الثرثار (مفرق الفلوجة).

واضاف ان مفارز الاسعاف والدفاع المدني نقلت الضحايا الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة في اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية.

وتشهد صلاح الدين واغلب المحافظات حوادث مرورية يومية لاسباب عدة ابرزها إهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشاكل الفنية في الطريق.