مصرع وإصابة عشرة زوار متجهين إلى كربلاء

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 10 أشخاص بينهم زوار متجهين نحو كربلاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "زائرة متجهة نحو كربلاء من اهالي محافظة ميسان تعرضت لحادث دهس ضمن حدود ناحية الفجر شمالي محافظة ذي قار، من عجلة صالون، حيث أصيبت بجروح خطرة ونقلت للمشفى لغرض تلقي العلاج"، لافتا إلى ان "حادث دهس آخر وقع في قضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار وأدى لمصرع زائر من أهالي محافظة البصرة، حيث نقلت جثته للطب العدلي".

وتابع المصدر، ان "عجلة نوع (صهريج) محملة بمادة النفط الخام تعرضت لانقلاب على الطريق الدولي السريع جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأدى الحادث لمصرع سائقها أثناء محاولة نقله من قبل المواطنين".

وأضاف المصدر، كما ان "حادث سير وقع بين عجلتين صالون قرب الطاقة غربي مدينة الناصرية، وأدى لاصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة بينهم طلبة وعناصر أمن".