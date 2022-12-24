مصرع وإصابة عاملي صيانة بدائرة الكهرباء في ذي قار

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم السبت، مصرع واصابة عاملين اثنين في دائرة كهرباء المحافظة أثناء صيانة اعطال الشبكة الكهربائية بسبب الأمطار الغزيرة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "موظفين اثنين يعملان في وزارة الكهرباء، أحدهما في ناحية النصر شمالي المحافظة توفي نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية اثناء صيانة اعطال الشبكة بسبب الأمطار، فيما أُصيب الثاني بمدينة الناصرية مركز المحافظة نتيجة تعرضه لصعقة ايضا اثناء صيانة الشبة وقت سقوط الأمطار".

وبين مراسلنا، أن "المحافظة سجلت بسبب الأمطار التي هطلت عليها المئات من أعطال الشبكة، حيث أعلن مديرو فروع الكهرباء في ذي قار باعلان النفير العام لكوادرهم كافة".