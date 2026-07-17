مصرع وإصابة ضابطين من مكافحة الإرهاب بحادث سير في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الجمعة، بمصرع ضابط وإصابة آخر كلاهما من جهاز مكافحة الإرهاب بحادث سير قرب مصفى بيجي شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع على الطريق المقابل لمصفى بيجي، ما أدى إلى وفاة أحد الضابطين في موقع الحادث متأثراً بإصاباته البالغة.

وأضاف أنه تم نقل المصاب على وجه السرعة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالته الصحية بالحرجة.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.