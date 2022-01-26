سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع وإصابة شخصين بحادث سير وأُسرة تضرم النار بجسد ابنتها في كركوك وبغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-26T12:03:02+0000
مصرع وإصابة شخصين بحادث سير وأُسرة تضرم النار بجسد ابنتها في كركوك وبغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور كركوك، يوم الاربعاء، عن مصرع شخص وإصابة آخر بحادث سير على طريق كركوك – السليمانية، فيما اصيبت طفلة بحروق على يد والدها في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث وقع صباح اليوم الأربعاء بين عجلة حوضية نوع (مرسيدس)، وأخرى صالون نوع (هونداي)، وثالثة نوع (ميتسوبيشي بيك أب)، وأدى الى مصرع شخص وإصابة آخر بجروح.

وبينت ان سبب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه، مشيرة الى انه تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي والجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

من جانب اخر، اعلن الناطق الرسمي باسم هيئة رعاية الطفولة، المقدم عزيز ناصر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بسبب مشكلة عائلية بين زوج وزوجته، تعرضت طفلة عمرها اربع سنوات ونصف تتعرض للحرق".

وبين ان "شرطة بغداد القت القبض على والد الطفلة لكونه السبب في حرق، طفلته".

related

مصرع وإصابة 7 مدنيين على طريق الموت بين ديالى وكركوك

Date: 2021-09-27 06:27:37
مصرع وإصابة 7 مدنيين على طريق الموت بين ديالى وكركوك

صور.. ضحايا بحادث مروع في العاصمة بغداد

Date: 2021-04-08 21:20:46
صور.. ضحايا بحادث مروع في العاصمة بغداد

حادث سير مروع بين 6 سيارات يؤدي لوفاة 6 أشخاص وجرح آخرين (فيديو)

Date: 2021-08-01 09:10:09
حادث سير مروع بين 6 سيارات يؤدي لوفاة 6 أشخاص وجرح آخرين (فيديو)

الكشف عن 27 شبكة للاتجار بالبشر في العراق

Date: 2019-07-28 10:15:54
الكشف عن 27 شبكة للاتجار بالبشر في العراق

مصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير في كركوك

Date: 2019-11-30 12:03:33
مصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير في كركوك

في كركوك وبغداد .. وفيات بكورونا لأم وابنتها وضابط برتبة عقيد

Date: 2020-06-26 14:14:02
في كركوك وبغداد .. وفيات بكورونا لأم وابنتها وضابط برتبة عقيد

مصرع رجل وامرأة وإصابة آخرين بحادث مروع في كركوك

Date: 2021-12-23 11:43:16
مصرع رجل وامرأة وإصابة آخرين بحادث مروع في كركوك

صور.. المرور تكشف تفاصيل حادث مروع بين بغداد وبابل

Date: 2021-08-01 16:11:51
صور.. المرور تكشف تفاصيل حادث مروع بين بغداد وبابل