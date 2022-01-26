مصرع وإصابة شخصين بحادث سير وأُسرة تضرم النار بجسد ابنتها في كركوك وبغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور كركوك، يوم الاربعاء، عن مصرع شخص وإصابة آخر بحادث سير على طريق كركوك – السليمانية، فيما اصيبت طفلة بحروق على يد والدها في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث وقع صباح اليوم الأربعاء بين عجلة حوضية نوع (مرسيدس)، وأخرى صالون نوع (هونداي)، وثالثة نوع (ميتسوبيشي بيك أب)، وأدى الى مصرع شخص وإصابة آخر بجروح.

وبينت ان سبب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه، مشيرة الى انه تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي والجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

من جانب اخر، اعلن الناطق الرسمي باسم هيئة رعاية الطفولة، المقدم عزيز ناصر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بسبب مشكلة عائلية بين زوج وزوجته، تعرضت طفلة عمرها اربع سنوات ونصف تتعرض للحرق".

وبين ان "شرطة بغداد القت القبض على والد الطفلة لكونه السبب في حرق، طفلته".