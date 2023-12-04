مصرع وإصابة شخصين بحادث سير "مروع" في ديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأثنين، بمصرع مدني واصابة اخر جراء حادث سير مروع شمال بعقوبة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "بائع أسماك لقي مصرعه وأصيب سائق شاحنة بتصادم شاحنة مع سيارة حمل تحمل اسماك على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة)".

وأضاف المصدر، أن "مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت الضحية إلى الطب العدلي، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشكلات الفنية في الطريق.