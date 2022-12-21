مصرع وإصابة 5 أشخاص من اسرة واحدة بحادث سير "مرعب" في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 5 مدنيين من اسرة واحدة بحادث سير شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "رجلا وزوجته لقيا مصرعهما وأصيب ثلاثة من أطفالهما بجروح متفاوتة جراء تصادم مركبتين على طريق المقدادية –خانقين- حمرين (55 كم شمال شرق بعقوبة).

وأشار المصدر إلى "نقل جثث الضحايا إلى الطب العدلي، و المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاجات اللازمة، فيما فتحت القوات الامنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

وتشهد محافظة ديالى حوادث سير مستمرة بسبب رداءة الطرق وإهمال قواعد السلامة المرورية.