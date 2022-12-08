مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادثي سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع وإصابة 6 أشخاص بحادثي سير في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مدنياً لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح خطرة جراء حادث تصادم مركبتين على طريق بغداد -كركوك قرب منطقة (الكثيرين) 20كم شمال غرب بعقوبة.

وفي حادث آخر وبحسب المصدر نفسه أصيب 4 اشخاص من عائلة واحدة بينهم طفل بجروح متفاوتة جراء تصادم مركبتين على طريق منطقة حمرين (45 كم شمال شرق بعقوبة).

وتشهد ديالى حوادث سير مستمرة بسبب رداءة الطرق وإهمال قواعد السلامة المرورية.