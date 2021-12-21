مصرع وإصابة 12 شخصاً بحوادث سير في كركوك وديالى.. صور

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الثلاثاء، بمصرع واصابة 12 شخصاً بحوادث مرورية بمحافظتي كركوك وديالى.

وقال مصدر أمني في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن مدنياً لقي مصرعه بحادث تصادم على طريق خانقين – جلولاء قرب محطة وقود خليفة شمال شرقي المحافظة، مبيناً أن الإسعاف نقلت جثة الضحية الى الطب العدلي.

وفي حادث آخر بديالى أيضاً، افاد المصدر ذاته، بمصرع شاب جراء تصادم دراجته النارية مع عمود كهرباء في قرية (الكوتي) في اطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة، مبيناً أن جثة الضحية نقلت للمستشفى، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقاً بالحادث.

وفي كركوك، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير مروع وقع، صباح اليوم، على طريق كركوك – داقوق، جنوبي المحافظة، وهو ضمن الطريق الدولي الذي يربط العاصمة بغداد بكركوك، مبيناً أن انقلاب عجلة نوع برادو ادى الى مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وفي كركوك أيضاً.. فارق شخصين الحياة، وأصيب ثلاثة أخرون، نتيجة حادث مروري بعد اصطدام سيارة كانت تقل خمسة ركاب ومتوجه الى العاصمة بغداد.

وووفق المصدر، الامني، فأن العجلة اصطدمت من الخلف بناقلة مشتقات بالطريق الرابط بين كركوك وداقوق عند ناحية طوزخورماتو، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تدخلت لانقاذ المصابين واخراج الضحايا فيما لم يصب سائق الناقلة الحوضية باذى.

وكذلك في كركوك، أصيب شخص بجروح نتيجة حادث بين سيارة نوع "باص كوستر" واخرى "نيسان"، مقابل المعهد الفني في المحافظة، وبحسب المصدر، فأن المصاب هو سائق "الكوستر".