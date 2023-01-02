مصرع وإصابة أربعة مدنيين بحادث سير "مروع"  في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمصرع وإصابة أربعة مدنيين جراء حادث سير مروع شمال غربي محافظة صلاح الدين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم بينهم امرأة وأصيب آخر، بحادث تصادم مروع على طريق تكريت - بيجي في أطراف ناحية الحجاج قرب محطة للكهرباء شمال غرب تكريت".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني والإسعافات هرعت إلى مكان الحادث، ونقلت الضحايا إلى الطب العدلي والمصاب إلى المستشفى".

وأشار إلى أن "أسباب الحادث هو انحراف إحدى المركبتين عن مسارها واصطدامها بالمركبة الأخرى"، لافتاً إلى أن "السلطات المرورية فتحت تحقيقا بالحادث".

وتشهد محافظة صلاح الدين، حوادث سير شبه يومية، بسبب سوء منظومة الطرق وإهمال قواعد السلامة المرورية.