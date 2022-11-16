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 مصرع وإصابة أربعة أشخاص بينهم شرطي بحادثي سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-16T05:58:35+0000
 مصرع وإصابة أربعة أشخاص بينهم شرطي بحادثي سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة أربعة اشخاص بينهم شرطي بحادثي سير في قره تبه وخانقين بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم بتصادم مركبة تقلهم مع أخرى في اطراف ناحية قرة تبه، ( ١١٣ كم شمال شرق بعقوبة)، مبينا أن الضحايا تم نقلهم إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث"

وفي حادث آخر، وبحسب المصدر نفسه أصيب شرطي من قوات سوات خانقين بجروح بليغة بعدما دهسته عجلة أثناء الواجب على طريق المنذرية - حي الشرطة شرقي خانقين.

وأشار المصدر إلى نقل الشرطي للمستشفى لغرض العلاج، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث.

وتشهد ديالى حوادث سير يومية لأسباب ومشاكل عديدة تتطلب إصلاحات كبيرة في قطاعات الطرق والأنظمة المرورية.

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