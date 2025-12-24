مصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بينهم طلاب جامعة، بحادث سير شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير بين عجلتين الأولى (كيا بنگو)، والثانية (ستاركس)، وقع على الطريق العام الرابط بين سيد دخيل الناصرية، وأدى إلى مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طلاب في إحدى الجامعات المسائية في المحافظة".

وبين أن "الجثة نقلت للطب العدلي، فيما تم نقل المصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".