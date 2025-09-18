مصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادثي سير في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الخميس، بمصرع شخصين وإصابة مثلهما إثر حادثي سير منفصلين في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مرورياً وقع قرب مفرق تل الجول باتجاه تل علي في قضاء الحويجة، أسفر عن تسجيل حالة وفاة واحدة، وما تزال الفرق الطبية تحاول إنعاشها بالصدمات الكهربائية، إضافة إلى إصابتين أخريين إحداهما بكسور والأخرى بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، أن "حادثاً ثانياً وقع في القضاء ذاته، إثر اصطدام سيارة بدراجة نارية، ما أدى إلى وفاة سائق الدراجة على الفور، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الحويجة العام".