سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع وإصابة أربعة زائرين عائدين من كربلاء بحادث سير غربي ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-27T10:39:02+0000
مصرع وإصابة أربعة زائرين عائدين من كربلاء بحادث سير غربي ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة 4 زائرين عائدين من كربلاء، غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير وقع بين باص كبير وآخر صغير (منشأة وكيا) على الطريق الدولي السريع الرابط بين محافظتي ذي قار والمثنى غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وادى لمصرع زائرين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة".

وبين المصدر، أن "جميع المتوفين والمصابين من محافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد".

وتابع، أن" قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما والجرحى إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج ".

 

related

في 6 محافظات.. توافد متظاهرين لساحات الاعتصام وغلق دوائر وجامعات

Date: 2019-12-08 10:52:52
في 6 محافظات.. توافد متظاهرين لساحات الاعتصام وغلق دوائر وجامعات

العراق وايران يبرمان مذكرة لإنجاح زيارة مليونية والغاء "الفيزا" بالختم

Date: 2019-08-17 18:55:58
العراق وايران يبرمان مذكرة لإنجاح زيارة مليونية والغاء "الفيزا" بالختم

أكثر من ثلاثة ملايين أجنبي وصلوا براً إلى العراق

Date: 2019-10-18 15:14:45
أكثر من ثلاثة ملايين أجنبي وصلوا براً إلى العراق

منها بمشاركة عشائرية.. تظاهرات في خمس محافظات عراقية

Date: 2019-12-14 09:38:53
منها بمشاركة عشائرية.. تظاهرات في خمس محافظات عراقية

انقلاب سيارة يتسبب بوفاة امرأة وجرح أطفالها وزوجها

Date: 2021-04-08 15:27:37
انقلاب سيارة يتسبب بوفاة امرأة وجرح أطفالها وزوجها

وفاة 100 إيراني في العراق واعتقال آخرين

Date: 2019-10-19 14:47:39
وفاة 100 إيراني في العراق واعتقال آخرين

كربلاء تمدد العطلة

Date: 2019-10-19 18:02:59
كربلاء تمدد العطلة

وثيقة .. أكثر من 15 مليون زائر ادوا مراسم زيارة الاربعينية في العراق

Date: 2019-10-19 19:33:05
وثيقة .. أكثر من 15 مليون زائر ادوا مراسم زيارة الاربعينية في العراق