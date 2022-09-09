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مصرع وإصابة خمسة مدنيين بحادثي سير في محافظتين عراقيتين

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-09T09:00:07+0000
مصرع وإصابة خمسة مدنيين بحادثي سير في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ لقي مواطن مصرعه، فيما أصيب 4 آخرون، يوم الجمعة، جراء حادثي سير ضمن محافظتي صلاح الدين وديالى.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "4 مدنيين كانوا متجهين لزيارة مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، أصيبوا بجروح متفاوتة جراء تصادم عجلات على طريق بلد – سامراء جنوب شرق تكريت".

وأضاف المصدر، أن "المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى بلد لتلقي العلاجات اللازمة، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وفي ديالى، أخبر مصدر آخر الوكالة، أن "مدنياً لقي مصرعه جراء حادث سير على طريق بعقوبة – بغداد، قرب منطقة سيف سعد، بعد اصطدام سيارته بعجلة أخرى"، لافتاً إلى أن "جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي فيما بدأت شرطة المرور تحقيقاً بالحادث".

وتشهد كثير من المحافظات العراقية، حوادث سير يومية بسبب سوء منظومات الطرق وإهمال قواعد السلامة المرورية، وعلى وجه الخصوص محافظتي ديالى وصلاح الدين.

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