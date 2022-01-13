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مصرع وإصابة جنود عراقيين بحادث في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-13T14:49:32+0000
مصرع وإصابة جنود عراقيين بحادث في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الخميس، بمصرع واصابة اربعة جنود عراقيين بحادث سير شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "جنديين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة جراء تصادم مركبة تقلهم بأحد أعمدة الكهرباء على طريق تكريت – العوجة شمال غربي صلاح الدين".

وأضاف ان "فرق الإسعاف والدفاع المدني أخلت اثنين من الجنود المصابين الى المستشفى وهما بحالة حرجة جراء الحروق التي اصابتهما جراء الحادث فيما تم نقل جثث الضحايا الى الطب العدلي"، مؤكدا ان السلطات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.

وتشهد محافظات عدة تصاعدا بحوادث السير المميتة جراء تهالك منظومة الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية.

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