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مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص وسقوط شابة من أعلى سطح ومقتل شاب في محافظتين

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-09T20:26:02+0000
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص وسقوط شابة من أعلى سطح ومقتل شاب في محافظتين

شفق نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأحد، وفاة شخصين وإصابة آخر، بجروح خطيرة نتيجة حادث اصطدام في البصرة، فيما لقيت شابة مصرعها وقُتل شاب نتيجة عبثه بالسلاح.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث الاصطدام لمركبة نوع (كراون) وقع في منطقة النخلات ضمن محافظة البصرة، بسسب السرعة الشديدة وفقدان السيطرة، ما أدى إلى انحراف المركبة للجزرة الوسطية لتصطدم بعمود الإنارة".

إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "شابة تولد ١٩٩٥ لقيت مصرعها نتيجة سقوطها من أعلى سطح منزلها ضمن منطقة الفضيلية، ولم يتم طلب شكوى من قبل ذويها".

وفي حادث آخر، أضاف المصدر، أن "شاباً تولد ٢٠٠٤ قتل نتيجة عبثه بالسلاح داخل منزله ضمن ناحية المشاهدة في قضاء الطارمية، أصاب بطنه وفارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى".

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