مصرع وإصابة ثلاثة شبان بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة ثلاثة شبان بحادث سير في أطراف قضاء الخالص١٥كم شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "شابا لقي مصرعه وأصيب اثنين آخرين جراء تصادم دراجة نارية مع عجلة (ستوتة) قرب قرية جيزاني الجول (6 كم شمال غرب قضاء الخالص).

وأضاف أن "جثة الضحية والمصابين تم نقلها إلى مستشفى الخالص لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى ارتفاعا كبيرا بحوادث السير خاصة الدراجات النارية بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية ورداءة الطرق.