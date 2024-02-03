مصرع واصابة 9 أشخاص بحادث سير "مروع" بين 5 مركبات على طريق بغداد - كركوك

مصرع واصابة 9 أشخاص بحادث سير "مروع" بين 5 مركبات على طريق بغداد - كركوك
2024-02-03T17:19:24+00:00

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم السبت، بمصرع وإصابة 9 مدنيين بحادث سير "مروع" على طريق بغداد - كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع، مساء اليوم، بين 5 مركبات متنوعة بسبب الاجتياز والسرعة المفرطة على طريق بغداد – كركوك، قرب ناحية العظيم، شمالي ديالى".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة اشخاص وإصابة 6 آخرين معظمهم بجروح وكسور حرجة كحصيلة أولية"، لافتا إلى أنه "تم نقل الضحايا إلى مستشفيات الخالص وبعقوبة".

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