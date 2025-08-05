مصرع واصابة 9 اشخاص بحادث سير مروع على طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر طبي في مستشفى طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بوقوع حادث سير مروع على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد، أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع قرب مطعم عباس على طريق طوز – سليمان بيك، نتيجة اصطدام أربع عجلات مدنية ببعضها، ما أدى إلى سقوط هذا العدد من الضحايا والإصابات".

وأضاف أن "فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة"، مشيرًا إلى أن "بعض الإصابات حرجة وتخضع للمراقبة المكثفة".