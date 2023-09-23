مصرع واصابة 8 مدنيين بحادثي سير في ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمصرع واصابة ثمانية مدنيين بحادثي سير في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وابلغ مصدر امني في ديالى وكالة شفق نيوز، أن شاباً لقي مصرعه بحادث اصطدام دراجة نارية رباعية الدفع (ستوتة) يقودها على طريق بعقوبة - الخالص قرب منطقة الأسود، (11 كم شمال شرق بعقوبة).

واضاف المصدر، ان جثة الشاب نقلت الى الطب العدلي، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة.

وفي صلاح الدين، أصيب سبعة شبان أصيبوا جراء انقلاب باص يقلهم على طريق بغداد - كركوك بين ناحية سليمان بيك وقضاء طوزخورماتو.

واضاف" ان الحادث وقع في ساعة متأخرة من ليلة أمس، موضحا أن جميع الإصابات طفيفة وغير خطيرة.

ويتصدر طريق بغداد - كركوك الحوادث المرورية في العراق بسبب زخم السير بين المحافظات وإقليم كوردستان.