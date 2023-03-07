مصرع واصابة 8 أشخاص بحادثي سير في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 8 اشخاص بحادثي سير في المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الحادث الأول وقع بين عجلتين صالون على الطريق الرابط بين الشطرة والناصرية وأدى لاصابة 6 بجروح خطرة، أحدهم طفل، حيث تم نقل المصابين للمشفى لتلقي العلاج".

واضاف المصدر، ان "الحادث الثاني وقع جنوب مدينة الناصرية مركز المحافظة بين عجلة بيك اب ودراجة نارية، حيث أدى الحادث لاصابة السائق بجروح ومصرع سائق الدراجة على الفور".