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مصرع واصابة 7 مدنيين بحادث سير مروع في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-13T11:25:15+0000
مصرع واصابة 7 مدنيين بحادث سير مروع في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الثلاثاء ، بمصرع  واصابة 7 مدنيين بحادث سير شرقي المحافظة.  

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مدنيين اثنين لقيا مصرعهما وأصيب 5 آخرون اغلبهم من عائلة واحدة جراء تصادم عجلتين على طريق  كنعان - قضاء بلدروز (35 كم شرق بعقوبة).

واكد المصدر نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ونقل جثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي في بعقوبة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتشهد ديالى أعلى معدلات حوادث سير خلال العام الحالي والسنوات الأخيرة بسبب مشاكل الطرق وضعف الإجراءات القانونية الرادعة وإهمال قواعد السلامة المرورية.

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