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مصرع واصابة 7 اشخاص بحادث سير مروع في ديالى.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-14T10:30:36+0000
مصرع واصابة 7 اشخاص بحادث سير مروع في ديالى.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس، بمصرع واصابة 7 اشخاص بحادث سير على طريق بعقوبة – ناحية المنصورية شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مدنياً لقي مصرعه وأصيب 6 اخرين بينهم أطفال ونساء جراء تصادم باص صغير (ستاركس) مع شاحنة كبيرة على طريق بعقوبة – ناحية المنصورية قرب قرية (سراجق).

وأضاف، أن فرق الإسعاف والدفاع المدني نقلت جثة الضحية الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة.

وتشهد محافظة ديالى تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب تهالك منظومة الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية.

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