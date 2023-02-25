مصرع واصابة 6 مدنيين بحادث سير مروع في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، بمصرع واصابة 6 مدنيين بحادث سير على طريق بغداد - كركوك شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 3 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرين جراء تصادم مركبتين في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم، (60 كم شمال بعقوبة).

واضاف، ان مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت الضحايا الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاجات اللازمة في اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية.

ومازال طريق الموت الممتد من بغداد الى كركوك يتصدر الحوادث المرورية المميتة لاسباب عدة ابرزها اهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشاكل الفنية في الطريق.