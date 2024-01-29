مصرع واصابة 6 مدنيين بحادث سير بين ديالى وصلاح الدين  (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، بمصرع واصابة 6 مدنيين على طريق الرابط بين بغداد – كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "4 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب اثنان جراء تصادم عجلتين على طريق كركوك - بغداد وتحديدا بين ناحية العظيم، شمالي ديالى، وأطراف طوزخورماتو، شرقي صلاح الدين، قرب ناحية سليمان بيك".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثث الضحايا الى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

ويعد طريق بغداد كركوك المار بأربع محافظات سببًا لحوادث مرورية يومية بسبب رداءة الطرق وإهمال قواعد السلامة والزخم المروري والتجاري على الطريق.